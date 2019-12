Mondiale per Club | il Liverpool vince contro il Monterrey e va in finale

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Successo per i Reds nella semidelpersuperato, 2-1 al 90′ in favore delIlconquista un posto nelladelper, dove incontrerà il Flamengo. Gli inglesi si sono imposti sul, trovando il definitivo 2-1 soltanto nei minuti di recupero. Primo tempo chiuso in parità che registra le marcature di Keità all’11’ e di Funes Mori al 14′. Chiude i giochi il gol di Roberto Firmino al 91′, che fa esplodere Jurgen Klopp e i tifosi dei Reds. Leggi su Calcionews24.com

LuigiBrugnaro : Grazie @antonioguterres per le parole su #Venezia La invito a nome di tutti i veneziani a venire in questa Città, c… - chetempochefa : - 'Roberto non è che hai un'idea per Liz Taylor, per farla lavorare?' - 'A me?! Liz Taylor?!' Roberto Benigni racc… - emergenzavvf : #Brindisi #14dicembre, all’alba di #oggi evacuate oltre 53.000 persone per il ritrovamento di un ordigno bellico ri… -