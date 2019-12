Mondiale per Club | Flamengo in finale con rimonta | 3-1 all’Al Hilal – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

Il Flamengo si aggiudica la finale del Mondiale per club e attende la vincente tra Monterrey e Liverpool: 3-1 all'Al Hilal. Il Flamengo conquista la finale del Mondiale per club grazie al 3-1 in rimonta rifilato all'Al Hilal di Giovinco. I sudamericani vanno sotto dopo 18 minuti a causa del gol di Al Dawsari. Nella ripresa, però, Gabigol e compagni ribaltano completamente il risultato con De Arrascaeta, Henrique e un'autorete. Il Flamengo attende ora la vincente tra Monterrey e Liverpool.

