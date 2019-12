Milano Nel Municipio 6 una nuova sede per celebrare un giorno speciale

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Unacomunale per matrimoni e unioni civili. L’Amministrazione ha designato l’ex Fornace in via Alzaia Naviglio Pavese 16

matteosalvinimi : Schifosi! - acmilan : Oggi, nel giorno del 120esimo compleanno rossonero, abbiamo partecipato con orgoglio alla cerimonia di intitolazion… - Mov5Stelle : Nel 2001, la procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per B. e altre persone indagate nell’ambito di un'inchie… -