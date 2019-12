Milan | Carbone | «Dobbiamo raggiungere la promozione subito» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Angelo, responsabile del settore giovanile del, ha parlato della stagione ormai giunta a metà (-Dal nostro inviato, Mario Labate) Intervenuto a margine della festa tenutasi a San Siro, Angelo, responsabile del settore giovanile delha fatto il punto della situazione in casa rossonera. BILANCIO – «Non credo che in sei mesi si possa dare un giudizio, il settore giovanile ha bisogno di molto più tempo per dare i propri risultati. Al momento le cose stanno andando bene: essere primi in campionato è importante così comela. Al di là della prestazione la squadra ha ottenuto un ottimo risultato a Torino». OBIETTIVO – «L’obiettivo è quello di arrivare alle fasi finali, il settore giovanile deve essere valutato a lungo termine. Il risultato della domenica è importante ma non è il solo risultato, ...

AntoVitiello : Scaroni, Gazidis, Boban e Maldini a fin primo tempo premiano le glorie del Milan per i 120 anni del club, tra cui R… - gilnar76 : MN24 – Carbone: «Primavera? Dobbiamo puntare all’immediata promozione» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - PianetaMilan : #Carbone: 'Un onore essere qui. Ringrazio tutte le persone che rappresentano il #Milan' -