Mihajlovic | «Vedo il sole | siamo alla fine del tunnel»

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Sinisa, premiato ai Gazzetta Sports Awards, ha commentato dal palco la sua battaglia contro la leucemia Sinisaè stato premiato ai Gazzetta Sports Awards e dal palco ha parlato della sua battaglia contro la leucemia. Ecco le parole del tecnico serbo riportate da Gazzetta.it– «Si vede ildel. Così mi fate commuovere. Grazie, questo è un premio prestigioso. Mi fa onore e piacere. Un po’ di rischio c’è, ma ne vale la pena». LEUCEMIA – «L’affetto ricevuto mi ha aiutato. Io non volevo fare l’eroe, affronto i problemi così. Non mi piace scappare. Ho continuato a fare il mio lavoro perché mi faceva sentire vivo. Non vedevo l’ora di vedere l’allenamento dei miei in diretta in tv dall’ospedale. Sono cose che mi tenevano in vita. Ma soprattutto la mia famiglia, mia moglie Arianna, i ...

