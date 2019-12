Migranti | Salvini | “Io indagato? Chissà se M5s voterà al Senato come nel caso Diciotti

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Ioper sequestro di persona nella vicenda della nave Gregoretti? Ci sarà la decisione della Giunta delle Immunità dele poiil. Sono curioso di vedere se il M5snel, visto che questa vicenda è della stessa fattispecie“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal leader della Lega, Matteo, intervistato dal giornalista Massimiliano Coccia sull’atto di accusa del tribunale dei ministri di Catania nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, in merito alla vicenda della Nave Gregoretti della Guardia Costiera. “E’ un enorme spreco di soldi pubblici e di tempo – ribadisce– da parte di magistrati che cercano un reato laddove, a mio modesto avviso, non c’è, perché si trattò di una scelta politica che poggiava su normative nazionali e ...

