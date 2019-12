Migranti | l’accusa all’Italia | «Strategia dietro respingimenti forzati» Roma denunciata

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La questione deidi massa illegittimi, contrari al diritto internazionale sul soccorso in mare, è stata riaccesa da un rapporto dell’istituto Forensic Oceanography, con sede presso la Goldsmiths University di Londra. L’accusa, all’Italia e all’Europa, è di aver applicato per 13 volte unadi salvataggio coinvolgendo volutamente imbarcazioni private così da applicare il controllo delle frontiere. «Un dispaccio del centro di ricerca e soccorso didelle 19:39 del 7 novembre del 2018 dimostra che a coordinare l’operazione di salvataggio di un gruppo dipoi riportati in Libia dal mercantile Nivin battente bandiera panamense fu l’Italia. In 93, segnalati prima da un aereo di Eunavformed, poi dal centralino Alarmphone, furono presi a bordo dal Nivin e, con l’inganno, sbarcati con la forza a Misurata ...

