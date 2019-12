Migranti | Italia colpevole di respingimenti ‘privatizzati’ | in 93 riportati in Libia con

Leggi la notizia su fanpage

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un rapporto dell'agenzia Forensic Oceanography, organizzazione che si occupa delle violazione dei diritti umani, mostra come l'si sia macchiata, in più di un'occasione, diillegali. Nel dossier viene riportata la vicenda di un gruppo di 93, che furonoindal mercantile Nivin battente bandiera panamense: a coordinare quell'operazione di soccorso fu proprio il nostro Paese.

fattoquotidiano : LAMORGESE MEGLIO DI SALVINI In quattro mesi 196 richiedenti asilo sbarcati in Italia sono andati altrove. In media… - Agenzia_Ansa : Fuga dall' #Italia . Negli ultimi 10 anni se ne sono andati in 816mila e di questi 3 su 4 sono istruiti… - LegaSalvini : CON IL PD AL GOVERNO TRIPLICATI GLI SBARCHI -