Migliori serie tv 2019 | la classifica secondo i critici del «New York Times»

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dicembre è il mese delle classifiche con il meglio e peggio dell'anno che sta per concludersi. Una si fa addirittura in tre. È quella delletv del Newche ancora una volta ha chiesto ai suoi tretelevisivi principali (James Poniewozik, Mike Hale e Margaret Lyons) di stilare una personale top ten con letv del. I trehanno scelto di occuparsi, rispetticamente, delletv dell'anno in assoluto, delletv tra quelle che sono terminate nele delleinternazionali (cioè quelle non statunitensi). Confrontando le prime due classifiche, quella di Poniewozik e di Lyons, uber alles emerge Fleabag, la brillantedi e con Phoebe Waller-Bridge. In generale, molti titoli sono noti anche in Italia, mentre alcuni sono del tutto inediti. Letv del...

TMit_news : Lautaro #Martínez ha raddoppiato il suo valore di mercato e ora insidia Paulo Dybala, il più prezioso ?? della Serie… - Manuee_91 : Ok. Con fatica son riuscita a stilare la mia (personalissima) classifica di 11 (sì, solo 11) migliori serie tv del… - interismo1908 : @MarcoYera Abbiate fiducia in skriniar!! È giovane ha ancora tanto da imparare. Ma è già uno dei migliori della serie A -