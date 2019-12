Michelle Hunziker | confessione choc | “La violenza che ho vissuto…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)vittima di violenze: “Non ne ho mai parlato fino in fondo”ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Oggi in edicola domani. E in questa occasione la popolare conduttrice di All Together Now, dopo aver parlato delle sue figlie, di suo marito Tomaso Trussardi e dei suoi progetti futuri, ha anche fatto una drammatica: “In passato ho subitoda un uomo…” A quel punto il giornalista del settimanale diretto da Umberto Brindani le ha subito chiesto delucidazioni in tal senso. E la donna, pur non volendo scendere nei dettagli, ha dichiarato schiettamente: “Se avessi continuato a subire quella, sarei stata corresponsabile. Mi sono detta: ‘Devi uscire da questa situazione perché se no vuol dire che in fondo la vuoi’…” Insomma la mamma di ...

