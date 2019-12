“Mi ha fatto male”. Cecilia Rodriguez, parole inaspettate sulla sorella Belen. Ora ha deciso di parlare (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Era estate e si sa che il gossip si accende più facilmente sotto il sole. Abbiamo visto che Cecilia Rodriguez ha trascorso delle vacanze all’insegna dell’originalità: Ibiza e il suo fidanzato Ignazio Moser. Cosa desiderare di più? Nulla ha potuto distogliere i due innamorati dalla vacanza e dal relax, ma il gossip, a differenza di tutti, non conosce momenti di ‘relax’ e da già questa estate correvano piccanti voci sulle due sorelle Rodriguez. I confronti con Belen non sono mancati e sembrano non essere neanche finiti. A fare scattare l’allarme rosso, una foto in particolare, che riesce a centrare il bel fondoschiena di Cecilia. Quel lato B tonico e senza veli è stato preso come esempio delle due bellezze messe a confronto. Come sempre rivelare troppo della vita privata dimostra essere un’arma a doppio taglio, che se non si sa usare bene, prima o poi ...

Leggi la notizia su caffeinamagazine

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Mi fatto