Meteo Roma | previsioni per giovedì 19 dicembre

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)per19Condizioni di tempo instabile sulla Capitale con piogge e pioviggini sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; nelle ore serali i fenomeni andranno ad esaurirsi ma con molte nubi sparse. Temperature comprese tra +9°C e +14°C.Lazio:per19Tempo generalmente instabile con piogge e pioviggini diffuse nella mattinata su gran parte della regione eccezion fatta per il viterbese che si manterrà più asciutto; al pomeriggio i fenomeni interesseranno tutto il territorio e saranno localmente più intensi sul Basso Lazio. Residue precipitazioni in serata sui settori meridionali in generale esaurimento nella notte, cieli irregolarmente nuvolosi altrove.Italia:per19Al Nord: Al mattino precipitazioni sprase su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Friuli, stabile sugli ...

Roma : Domani 13 dicembre 2019 chiuse scuole, parchi, cimiteri e ville storiche. Previsti venti forti e piogge. A seguito… - affariroma : Meteo #Roma 19 dicembre. Pioggia lieve e schiarite, in calo le temperature - - quartomiglio : Bollettino 18 Dicembre 2019: prima perturbazione in arrivo! -