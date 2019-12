Leggi la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un’area depressionaria di origine nord africana si è posizionata sul Mediterraneo vicino all’Italia. Dalle prime ore dii suoi influssi porteranno piogge (modeste) sulle regioni di Nord Ovest, il Friuli Venezia Giulia e le due isole maggiori. Correnti sciroccali faranno aumentare le temperature che si porteranno 5-6 gradi sopra la media di stagione. Sul resto d’Italia il tempo sarà prevalentemente asciutto e mite. Un peggioramento importante è atteso per venerdì. Il maltempo durerà 3-4 giorni (ma venerdì sarà la giornata più nera) con neve abbondante sulle Alpi, piogge forti e venti sempre più impetuosi. Leal Nord Cielo grigio con piogge sul Nord Ovest, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Alpi occidentali sopra i 1700-1900 metri. Tempo asciutto altrove, soprattutto in Romagna. Temperature stazionarie ed elevate per il periodo. Massime co0mprese tra ...

SkyTG24 : Meteo, le previsioni di domani giovedì 19 dicembre - fisco24_info : Sci: annullata la prima prova in Val Gardena: Domani un'altra prova, previsioni meteo non buone - infoitestero : Previsioni meteo: Natale mite, Capodanno con freddo e neve? -