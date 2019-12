Mercato Juventus | il nuovo rinforzo arriva dal Chelsea | Perin torna al Genoa?

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di, lasarebbe pronta a piombare con forte decisione su Kante, centrocampista francese attualmente in forza al. Pupillo di Sarri e centrocampista ideale per l’assetto tattico della nuovaimprontata su un tridente super offensivo. Trattativa complicata per gennaio, ma attenzione alla prossima sessione diestiva. Un affare da circa 60 milioni di euro.rial? Non solo acquisti, lavaluterà con estrema calma anche il capitolo cessioni. Secondo gli ultimi aggiornamenti,potrebbe far ritorno algià dal prossimodi gennaio. Leggi anche: Buffon, il portiere scrive la storia:record e svolta sul futuro! Un affare che potrebbe entrare subito nel vivo, con l’estremo difensore pronto a riabbracciare ...

forumJuventus : Asse di mercato Juventus-PSG: rispunta lo scambio Emre Can-Paredes ?? - dybuain109 : RT @TUTTOJUVE_COM: Demiral non si tocca: il difensore turco non è sul mercato per la Juventus - 2uomini1Signora : RT @2uomini1Signora: Top 5 affari di mercato tra #Sampdoria e #Juventus, li ricordate tutti? -