Mercato Bologna | Mihajlovic chiede rinforzi | ecco i nomi caldi

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), Sinisaa caccia di. Juan Jesus e Barrow i profilinel mirino della dirigenza rossoblù Sinisanon si accontenta e vuoleper il suo. Ildi gennaio può essere la sessione buona per dare una spinta in più alla squadra, per cui la dirigenze rossoblù pensa agli acquisti. I, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono quelli di Juan Jesus e Barrow. Il primo è ai margini della Roma di Fonseca, l’attaccante potrebbe lasciare l’Atalanta per cercare maggiore minutaggio. Leggi su Calcionews24.com

Actually_Soccer : che tristezza le voci di mercato #BOLOGNA #IBRAHIMOVIC LOLOL ma lasciate stare lololol #calciomercato #CLICKBAIT - Tritolo54959601 : @SantucciFulvio E' verosimile, che non significa sia vero il protagonista. Andato via a 13 anni, quindi nel 1963, p… - GilAurora : Mercato Bologna, si pensa allo scambio con il Genoa: Destro per Sanabria -