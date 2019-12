Meghan Markle | che nella Christmas Card vuole pure mamma Doria

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dalle tenerezze in pubblico allo smalto nero: va avanti per la sua strada, non c'è protocollo che tenga. L'ultima idea dell'ex attrice americana, stando alle indiscrezioni riportate dal portale E! News, sarebbe inserire sua madre, Ragland, 2019: in sostanza che nelle consuete cartoline reali per gli auguri di Natale, compaia anche la nonna di Archie foto allegata. «Pare che sia Harry che abbiano concordato sull'inedita decisione», racconta un'insider. «Nei loro biglietti natalizi si deve capire che Ragland fa parte della famiglia a tutti gli effetti e ha ...

