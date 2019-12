Medicina | al Gaslini ricostruito il cuore ad una bambina di 21 mesi

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Aldi Genovailad unadi 21. Alla piccola era stata diagnosticata una malformazione non correggibile. GENOVA – Aldi Genovailad unadi 21del Nord Italia. L’operazione da primato è stata eseguita nel nosocomio pediatra ligure dall’equipe del professore Giuseppe Pomè. Il decorso dell’intervento sarà valutato nelle prossime settimane dai medici che hanno espresso soddisfazione per quanto fatto. Si è trattato di una prima volta in Italia. L’intervento molto presto potrebbe essere preso d’esempio anche in altri ospedali mondiali per effettuare operazioni simili. Laè stata dimessa con la prospettiva di una vita normale.ilad unadi 21L’operazione è stata effettuata all’ospedaledi Genova. I medici hanno ...

