Mediaset | l’avvocato della Ue boccia le norme che bloccano le azioni Vivendi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) PergeneraleUe Campos Sánchez-Bordona, la normativa italiana che impedisce adi acquisire il 28% del capitale sociale di«ostacola la libertà di stabilimento in maniera sproporzionata rispetto all'obiettivo di tutela del pluralismo dell'informazione». Da qui la proposta alla Corte Ue di dichiararla contraria al diritto dell’Unione

