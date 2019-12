Maxioperazione della Sogin | rimosso monolite radioattivo nell' ex impianto di Rotondella

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “L’Italia è pronta tecnicamente e anche amministrativamente per avviare l’iter per individuare l’area destinata ad ospitare il deposito di media e bassa radioattività”, per 78mila metri cubi circa. Così l’Ad di, la società di Stato che gestisce lo smantellamento delle centrali nucleari in Italia, Emanuele Fontani, a marginemaxi operazione di estrazione dal terreno dell’ultimo dei quattro pozzi contenente rifiuti radioattivi a media e bassa attività dell’Itrec di Roton(Matera).La legge 31 del febbraio 2010, “detta tappe molto serrate per la realizzazione del deposito. Siamo in una fase importante che è quellavalutazionecarta nazionale delle aree potenzialmente idonee. Una volta che sarà validata e asarà dato il nulla osta dal ...

