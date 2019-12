Maurizio De Giovanni presenta “Nozze” alla chiesa di Santa Sofia

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –Detorna a Benevento perre la sua ultima fatica letteraria. Ancora un grande appuntamento con la cultura nel Patrimonio Unesco di. Domenica 22 Dicembre, dopo la gustosa scorpacciata di Opera Lirica nel mese di novembre, saràDeil protagonista del terzo appuntamento con la Quarta Edizione della rassegna “in” patrocinata dall’“Accademia di” sotto la direzione artistica di Marcella Parziale e in collaborazione con “Gli amici dell’Accademia” e la consulenza scientifica di Marcello Rotili. Lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo napoletano è noto al grande pubblico per aver scritto la fortunata serie di romanzi, noir/poliziesca, dell’Ispettore Lojacono e la relativa sceneggiatura per la fiction televisiva, in onda su Rai 1 dal 2017, che ...

