Matera | rimosso monolite di 130 tonnellate contenente rifiuti radioattivi dall’impianto

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Centotrentadi massa e un volume di 54 metri cubi. Sono le dimensioni delin cemento armatocon una maxioperazione dall’impianto Itrec della Sogin di Rotondella, in provincia di. L’estrazione è avvenuta in una fossa di 6,5 metri di profondità: non risultano altri casi simili al mondo. Dopo quest’ultima fase sarà poi possibile la bonifica del sito. Il blocco di cemento al suo interno era diviso in quattro pozzi a sezione quadrata, tutti contenentia mediatà, derivanti dall’esercizio dell’impianto. “La fase più delicata e difficile – ha spiegato il responsabile della disattivazione impianti, ingegnere Vincenzo Stigliano – è stata quella della separazione nei quattro pozzi”. I quattro pozzi rimossi sono stati trasferiti in massima sicurezza in un ...

