Masterchef 2019 | novità e anticipazioni | lascia un giudice storico

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) E’ l’appuntamento Sky di dicembre da ormai quasi un decennio, e anchenon poteva certo far aspettare ancora a lungo i fan del talent a tema culinario. L’edizionedel cooking show debutterà dunque con la sua prima puntata di selezioni il prossimo 19 dicembre; previste diverse significativerispetto alle passate edizioni, come spiegato dagli chef in conferenza stampa. Dall’introduzione del “grembiule grigio”, alla scelta dell’approccio eco-friendly alla cucina, loshow sembra intenzionato a rimodernarsi ad ogni nuova stagione. Meno esterne, più piatti e più cucina: si presenta così al debutto, per la prima volta orfano di Joe Bastianichvedrà dunque nel ruolo di giurati e presentatori Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La primaconsiste dunque ...

Pelfectos : MasterChef On FOX ha subido un video - infoitcultura : Non era mai successo prima a Masterchef, fan delusi: non ci sarà più nell'edizione 2019 del cookin - ANSA_Lifestyle : #ValerioBraschi, il più giovane vincitore di @MasterChef_it, ha pensato a un albero di #Natale con decorazioni edib… -