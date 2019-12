Massimo Ranieri | «A Natale capivo quanto fossi povero Era roba da ricchi…»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) «Non ho mai festeggiato il», comincia così l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni di, che ha raccontato come è stato trascorrere le feste in una famiglia povera. Il cantante napoletano, infatti, è cresciuto in una casa modesta: «’in casa Cupiello’. Ha presente la commedia di Eduardo De Filippo? Ecco, la stessa povertà. Mi ricordo però che eravamo uniti, una vera bella famiglia. Nel freddo, perché c’era il riscaldamento e si viveva col braciere sotto la tavola. Da mangiare ce n’era poco, molto poco. Un piatto di pasta, un pezzetto di capitone perché era caro. Il panettone non potevamo permettercelo. A Sant’Anna di Palazzo, nella zona di Napoli dove vivevamo, c’erano le bancarelle con il pesce prelibato, i saraghi, i merluzzi… ma era qualcosa che non ci riguardava…», ha dichiarato il 68enne, che sarà tra i ...

OriettaBerti : La storia di questo ragazzo Said e la sua voce hanno reso ancora più emozionante questo brano bellissimo scritto pe… - DavideZerillo : Massimo Ranieri - Erba di casa mia Album pubblicato nel 1972; bellissimo!!! - Castruccio64 : RT @Ilconservator: ' Non festeggio il Natale perchè è roba da ricchi....' Invece gli 80.000 € di compenso per partecipare a Sanremo è roba… -