Leggi la notizia su gossipetv

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)e il nuovo fidanzato: presto uninsieme? Primo Natale insieme per. Nei giorni scorsi la nuova coppia del mondo dello showbiz ha partecipato ad una festa organizzata dall’artista Maurizio Cattelan. Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, nel numero in edicola da … L'articolo, unconilproviene da Gossip e Tv.

lamescolanza : Marica Pellegrinelli, un figlio con Charley Vezza? Spunta il pancino sospetto - Il Decoder - zazoomblog : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza nelle foto insieme per il primo Natale da coppia - #Marica #Pellegrinelli… - zazoomnews : Il primo Natale insieme per Marica Pellegrinelli e Charley Vezza - #primo #Natale #insieme #Marica -