Marica Pellegrinelli incinta? Lei si tocca il pancino

Leggi la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)potrebbe esseredel nuovo compagno Charley Vezza. Spuntano infatti delle foto paparazzate di Diva e Donna dove la modella siil, un gesto che fa pensare a una dolce attesa. Lae il designer sono stati sorpresi dal magazine alla festa di Maurizio Cattelan. I due sembrano molto felici e in perfetta armonia. Lei è serena e raggiante e si scambia tenerezze con il suo Charley, altrettanto rapito da. Per sottolineare la loro complicità addirittura indossano lo stesso ampio maglione che nasconde perfettamente le forme. Poi lei si accarezza teneramente la pancia ed è un attimo pensare che aspetti un bebè. Per lei sarebbe il terzo, se la gravidanza fosse confermata.infatti è mamma di Rafaela Maria e Gabrio Tullio, avuti dall’ex marito Eros Ramazzotti. E qualche giorno nelle stories dellaè comparsa ...

zazoomnews : Il primo Natale insieme per Marica Pellegrinelli e Charley Vezza - #primo #Natale #insieme #Marica - zazoomnews : Il primo Natale insieme per Marica Pellegrinelli e Charley Vezza - #primo #Natale #insieme #Marica - Unf_Tweet : #MaricaPellegrinelli e Charley Vezza alla festa di Cattelan, pancino sospetto su #divaedonna -