Marica Pellegrinelli | il super gossip di Natale è arrivato con tanto di foto | “Beccata

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il, le paparazzate, la (presunta) convivenza e ora l’ultima, enorme, voce condigrafie.e Charley Vezza sembrano fare proprio sul serio. Finita la lunga storia d’amore con Eros Ramazzotti, laha ritrovato il sorriso con Vezza, ma i due ci hanno messo parecchio tempo prima di uscire allo scoperto. Solo da poco, infatti, la modella e il designer vivono la loro relazione alla luce del sole. La coppia, più volte in questi mesi ‘beccata’ fra viaggi e cene fra amici, si è recentemente mostrata per la prima volta nelle Stories di Instagram. Ma non solo. Secondo alcune indiscrezioni l’amore fra la top model e l’imprenditore procederebbe a gonfie vele al punto che i due avrebbero deciso di andare a vivere insieme. Il settimanale Chi aveva lanciato il rumor della convivenza die Charley qualche tempo fa e ora una recentesocial di ...

lamescolanza : Marica Pellegrinelli, un figlio con Charley Vezza? Spunta il pancino sospetto - Il Decoder - zazoomblog : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza nelle foto insieme per il primo Natale da coppia - #Marica #Pellegrinelli… - zazoomnews : Il primo Natale insieme per Marica Pellegrinelli e Charley Vezza - #primo #Natale #insieme #Marica -