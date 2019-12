Mantero, dopo il no in Senato alla cannabis light: «Da lì parte il vero Green new deal» – L’intervista (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un verdetto di inammissibilità e un’ovazione dai banchi dell’opposizione. Si è concluso così l’iter dell’emendamento alla manovra sulla cannabis light, mirato a riempire un gap normativo che lascia nell’incertezza centinaia di agricoltori e commercianti in Italia. Approvato in commissione Bilancio, l’emendamento provava a rimediare ai difetti delle precedenti leggi sul tema che, tra le altre cose, lasciavano senza regolamentazione precisa il limite di Thc tollerabile dal punto di vista legale. La proposta, a prima firma di Matteo Mantero (M5s), mirava alla modifica del testo unico sugli stupefacenti, così da consentire la coltivazione della canapa agricola e introdurre una piccola tassazione. La recente sentenza della Cassazione (n. 30475 del 10 luglio 2019) non era intervenuta direttamente sulla legge, ma gli effetti si erano comunque sentiti: ...

