Mamma riesce a perdere 56 kg in 14 mesi

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Non è sempre facile riuscire a cambiare vita, soprattutto quando si è abituati a non mangiare bene e non fare attività fisica. Questa è la storia di una donna australiana,di tre figli, di nome che è Keely Dellit. La sua vita era arrivata al limite ed era così grassa, che non usciva nemmeno più da guardarsi allo specchio. Così un giorno Keely ha deciso di cambiare vita, ma lo stesso tempo di evitare l’errore comune che la maggior parte delle persone commette quando intraprende il viaggio perpeso. Solitamente tutti vogliono iniziare a vedere i risultati subito e questo porta all’immediata frustrazione. Questa donna ha deciso di fare piccoli passi per raggiungere i suoi obiettivi. E’ riuscita a57 kg in 14. Keely ha spiegato che ha lavorato in un fast food durante la sua adolescenza e questo è stato il fattore più importante che ha ...

Staschiscio : @pap1pap @fabbricainter caspita c'è chi riesce a mettere dentro Icardi anche con Vidal...oh mamma!! - ErSorRide : RT @imperfectpsyco: 'Pupa ma guarda che Babbo Natale forse non riesce a portarti tutto perché magari in negozio certi giochi non ci sono' '… - valeria_nuvola : RT @imperfectpsyco: 'Pupa ma guarda che Babbo Natale forse non riesce a portarti tutto perché magari in negozio certi giochi non ci sono' '… -