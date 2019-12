Maltempo e caldo record | il Ciclone Afro-Mediterraneo riscalda l’Italia con lo scirocco

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)anomalo anche oggi, per il quinto giorno consecutivo, in tutt’Italia: le temperature sono a un soffio daistorici mensili in tutto il Nord/Est, dove spiccano i +18°C di Trieste, dove la temperatura non scende sotto i +13°C da oltre 48 ore, circostanza eccezionalmente rara nei mesi invernali.Ma sta facendo moltoin tutt’Italia, come testimoniano le temperature massime odierne, tipicamente primaverili da Nord a Sud: +21°C a Palermo, Barcellona Pozzo di Gotto, Partinico, Patti, Battipaglia, Pompei e Paestum +20°C a Napoli, Messina, Salerno, Nola, Positano, Pagani, Pontecagnano, Altavilla Silentina, Tropea, Scilla, Rosarno, Cefalù, Castellammare del Golfo e Linosa +19°C a Catania, Taranto, Reggio Calabria, Trapani, Siracusa, Brindisi, Monopoli, Caserta, Crotone, Torre del Greco, Terracina, Fondi, Sorrento, Ischia, Licata, Castelvetrano e Ispica +18°C a ...

infoitinterno : Meteo, arriva il caldo anomalo: scirocco e temperature fino a 20°C. Poi torna il maltempo - annamariamoscar : Meteo, ondata di caldo anomalo ma torna forte maltempo nel week-end - - carletta59 : Maltempo, torna la pioggia e in Liguria collassa un'altra strada. Caldo pazzesco in tutt'Italia per lo scirocco [LI… -