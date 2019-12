Maltempo Calabria | 100 aziende risarcite per l’alluvione del 2015 a Reggio Calabria

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sono gia’ partite, da parte della Citta’ metropolitana di, le prime erogazioni alleagricole per l’alluvione del. Un aiuto per le imprese che si erano trovate in gravi difficolta’ economiche a causa delche aveva violentemente colpito il territorio metropolitano, sul versante ionico come su quello tirrenico della nostra costa. Un risultato che per l’Ente metropolitano e’ “considerevole” se si pensa che questi provvedimenti non venivano applicati dal 2008. Risultato che si e’ reso possibile “grazie all’impegno del Consigliere delegato all’agricoltura Nino Crea, che su impulso del sindaco Giuseppe Falcomata’, ha seguito da vicino l’articolato iter che ha portato agli stanziamenti”. “Se siamo riusciti ad andare in aiuto delleche hanno subito ...

DPCgov : ??#allertaARANCIONE, giovedì #19dicembre, su parte della Sicilia. ??#allertaGIALLA in 5 regioni. ???? Avviso di condi… - emergenzavvf : #Maltempo da ieri in Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia: svolti dai #vigilidelfuoco 2.40… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE, venerdì #13dicembre, sul versante tirrenico della Calabria. ??????Leggi l'avviso di condizioni me… -