“Ma sei vera?” Ambra Lombardo | lo scatto è bollente La crisi con Kikò è alle spalle

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)non perde occasione per fare parlare di sé. Tirata in ballo dai giornali di gossip, con il suo rapporto con Kiko Nalli in perenne discussione,adesso ha deciso di far parlare altro: le sue bellissime forme. Affascinante e coinvolgente come non mai, l’ex gieffina ha fatto innamorare migliaia di fan con unaa dir pocoche, nel giro di pochi minuti, ha fatto il pieno di commenti e cuoricini. L’ex gieffina infatto ha pensato bene di vestirsi da “Babbo Natale”. Un “Babbo Natale” incredibilmente sexy. Il suo look ha completamente catturato l’attenzione dei followers: la giacca rossa di Santa Claus lascia intravedere il completino intimo di pizzo nero. Un vero e proprio spettacolo per gli occhi. Davanti a tanta meraviglia la fantasia dei followers diha creato dei film a luci rosse. Il suo fisico da urlo e la sua espressione accattivante ...

myrtamerlino : Se ti muore un figlio ma sei 'negra' non hai nemmeno diritto di piangere, tanto 'ne sfornerai altri'. Fate solo schifo. #Sondrio - davidefaraone : Delle due l’una caro #Salvini. Quando dici di buttare la chiave e mettere in prigione poveri cristi senza colpa ma… - MrAncelotti : Buon compleanno Milan!! Non sei più un ragazzino, ma i ricordi, i trionfi, la passione e l‘amore che tante persone… -