Lutto nel mondo della moda | una morte che lascia un grande vuoto

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)nel: è morto Giancarlo Di Risio. Aveva 63 anni, ma era in coma irreversibile da tempo, assistito 24 ore su 24 nella sua casa. Risio è stato unmanager, prima guidando Ittierre nel momento in cui il gruppo fondato da Tonino Perna era tra i protagonisti del tessile-italiano, e poi come direttore generale di Versace, del cui turn around fu artefice. Nato a Pettoranello di Molise (provincia di Isernia), aveva iniziato la sua carriera di manager nel gruppo Same Lamborghini, in cui entrò nel 1980 come area manager. Poi aveva lavorato come consulente alla Executive marketing group, dal 1984 al 1986. Nel 1994 divenne amministratore delegato del gruppo Ittierre e dieci anni dopomaison Versace, in profonda crisi (e profondo rosso) dopo ladel fondatore Gianni.Di Risio lavorò fianco a fianco con i ...

