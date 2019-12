L’uomo del giorno – Gianluca Pagliuca | il ‘Re’ dei rigori… parati | e quel bacio al palo…

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Di lui non ci si ricorda sololo, anche perché ne ha fatte di cose che lo hanno reso tra i migliori nel suo ruolo, ma è sicuramente uno dei segni distintivi della sua carriera. E’ una delle partite più importanti, forse la più importante di sempre per lui: finale mondiale di Usa 1994 tra Brasile e Italia. Mezz’ora del secondo tempo: un tiro non pericoloso dalla distanza di Mauro Silva gli sfugge dalle mani, ma per sua fortuna si infrange sul palo.palo che lui bacia in segno di ‘ringraziamento’. L’autore del gesto è, che oggi compie 53 anni ed è protagonista della consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del’. L’episodio sopracitato, come tutti purtroppo sappiamo, non si è concluso col lieto fine.tiro si infrange sul palo, la partita termina 0-0 così come i supplementari, ma a soccombere ...

