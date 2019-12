Luca Sacchi | Anastasiya Kylemnyk intercettata mentre insulta la mamma del fidanzato

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nuovo colpo di scena nelle indagini per l’omicidio diè stataladelfreddato alla Caffarella con un colpo di pistola alla testa. Sono spuntate delle intercettazioni in cui si sente la ragazza parlando male e dicendo parole offensive sulla madre di. Le intercettazioni telefoniche risalgono allo scorso 3 novembre:stava parlando con un’amica., il suo, aveva perso la vita 10 giorni prima, il 23 ottobre alla Caffarella e lei aveva deciso di sfogarsi con questa sua amica: “Quella c’ha una famiglia piena di calabresi ignoranti, non si sa da dove vengono. Non ha mai lavorato, non ha mai fatto nulla… lei è ‘na cozza, ‘na botte”. Parole pesanti e offese gratuite nei ...

