Livorno | madre di cinque figli travolta e uccisa da un’auto Arrestato il presunto

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)ilresponsabile della morte di Roberta Barrile, la donnadiche martedì pomeriggio è stata investita eda. L’episodio è avvenuto a Rosignano Solvay, in provincia di. Il conducente, dopo aver investito la donna, non si era fermato per prestare soccorso. La svolta nelle indagini è arrivata nella tarda mattinata di mercoledì, quando gli investigatori del commissariato di Rosignano hanno individuato l’auto, una Fiat Panda bianca, notando segni evidenti di un violento impatto, e hannola persona che presumibilmente era alla guida della vettura, un 26enne del luogo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso. Per rintracciare il responsabile dell’incidente, uno deidella donna aveva lanciato un appello sui social network: “Miasi chiamava Roberta ...

