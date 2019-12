Liverpool-Monterrey oggi | orario d’inizio | tv | streaming | probabili formazioni Mondiale

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ilper club 2019 di calcio entra definitivamente nel vivo quest’con l’esordio nella competizione del, che si appresta ad affrontare ilnella seconda semifinale della rassegna iridata. I campioni d’Europa in carica, guidati da Jurgen Klopp, sono i favoriti d’obbligo per questo incontro e più in generale per la vittoria finale del torneo ma dovranno fare attenzione a non sottovalutare l’impegno a partire dall’incontro odierno contro i messicani campioni in carica della Concacaf Champions League. La seconda semifinale delper club 2019 tra, in programma quest’alle ore 18.30 a Doha (Qatar), verrà trasmessa in diretta tv sul Canale 20 ed in direttasu Sportmediaset.it mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale. Di ...

