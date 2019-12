Liverpool-Flamengo | Finale Mondiale per club 2019 | data | programma | orario e tv

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Si è allineato alla finalissima il tabellone delperdi calcio: a Doha, in Qatar, l’ultimo turno verrà giocato sabato 21 dicembre alle ore 18.30 italiane e vedrà fronteggiarsi il(CONMEBOL) e(UEFA), entrambe entrate in gioco direttamente in semie vittoriose nell’unico match disputato. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 20, in diretta streaming gratuita su Mediaset Play, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della finalissima. Di seguito il calendario dell’ultimo atto della manifestazione con l’indicazione dell’ora italiana del match.FINALISSIMAPERSabato 21 dicembre ore 18.30DIretta tv su Canale 20 DIretta streaming su Mediaset Play Diretta live testuale su OA Sport roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

Ticinonline : Firmino in extremis, e il Liverpool può sognare #brasiliano #monterrey #liverpool #reds #flamengo - andrea_pecchia : #Liverpool a fatica sul #Monterrey: il 2-1 di #Frimino arriva al 91'; ora c'è il #Flamengo. #ClubWC #18dicembre - RSIsport : ??? Il Liverpool batte il Monterrey e raggiunge il Flamengo nella finale del Mondiale per club. #RSISport -