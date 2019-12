LIVE Liverpool-Monterrey 1-1 | DIRETTA Mondiale per club 2019 | soffrono i Reds contro i

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)RPOOL-IN: SEMIFINALE IN TEMPO REALE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75′ Trent Alexander-Arnold nelrpool prende il posto di James Milner, oggi alla 200ma presenza con la maglia dei. 73′ OCCASIONISSIMARPOOL! Milner in mezzo per Origi, la deviazione colpisce Mané sulla spalla, ma la palla termina fuori. 70′ Esce infatti Shaqiri, entra Mané. 68′ Pabon ad un passo dal vantaggio riceve una palla sporca dentro l’area di rigore e di destro non trova la porta a tre metri! 66′ Adesso Kloop decide che sta per arrivare l’ora di Mané. 64′ Cross di Pabon e colpo di testa di Gallardo che non trova la porta per un metro. 62′ Conclusione da dimenticare di Chamberlain. 60′ Giallo per Gomez per aver fermato a centrocampo Funes Mori. 58′ Ancora Barovero ferma con i pugni un tiro a ...

ChristianDiBene : LIVE Liverpool-Monterrey 0-0, DIRETTA Mondiale per club 2019: si comincia, Salah e Origi titolari - sportli26181512 : Monterrey-Liverpool: formazioni ufficiali e risultato in diretta live: Al Khalifa International Stadium si decide l… - blab_live : #MondialeClub #ClubWC #ClubWorldCup2019, #MonterreyLiverpool @Rayados @LFC analisi e #pronostico, ci si gioca la fi… -