LIVE Liverpool-Monterrey 1-1 | DIRETTA Mondiale per club 2019 | Pabon spaventa Alisson su

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)RPOOL-IN: SEMIFINALE IN TEMPO REALE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56′ Tentativo sballato di Milner che cercava dentro l’area Salah. 54′rpool che insiste nel possesso palla alla ricerca dello spazio. 52′! conclusione su punizione dai trenta metri che chiama alla respinta. 50′ Conclusione di Robertson sopra la traversa. 48′ Giallo per Vangioni per un intervento duro su Shaqiri. 46′ Inizia il secondo tempo! 19.20 Partita che ilrpool credeva fosse più semplice ma i messicani corrono su ogni pallone e impegnano nei contropiedi la difesa dei Reds, partita che è aperta ad ogni risultato. A tra poco per il secondo tempo. 46′ Finisce il primo tempo!rpool-1-1. 45′ Ci sarà un minuto di recupero. 43′ Miracolo di Barovero! questa volta esce in anticipo su ...

