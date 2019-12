LIVE Liverpool-Monterrey 1-0 | DIRETTA Mondiale per club 2019 | Naby Keita sblocca la

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)RPOOL-IN: SEMIFINALE IN TEMPO REALE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13′ Gooooooooooooooooooooool,aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, grandissimo assist di Salah che imbuca per l’inserimento diche non sbaglia davanti al portiere,rpool-1-0. 11′ La chiave tattica della partita è chiara,rpool nel controllo della partita che deve fare attenzione ai contropiedi della squadra messicana. 9′ Vangioni entra duramente su Salah, ma l’arbitro non esce il cartellino giallo. 7′ Lallana prova l’imbucata per Chamberlain ma viene prontamente chiuso dalla difesa del. 5′ Ci prova da Shaqiri da fuori area, pallone che va fuori dallo specchio della porta. 3′ Inizio aggressivo dei messicani, pressing alto verso i difensori dei Reds. 1′ Inizia la partita! 18.24 Ecco entrano in campo ...

