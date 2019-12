LIVE Liverpool-Monterrey 0-0 | DIRETTA Mondiale per club 2019 | si comincia | Salah e Origi

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)RPOOL-IN: SEMIFINALE IN TEMPO REALE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.21 I giocatori sono già nel tunnel d’ingresso, tra poco l’ingresso in campo. 18.18 Jurgen Klopp fa turnover, ma deve fare i conti con un’assenza dell’ultimo momento: Virgil Van Dijk. Nel tridente offensivo del 4-3-3,punta centrale, con Shaqiri esugli esterni. Panchina per Mané e Firmino. 18.15 Ilha già disputato (e vinto) una partita in questoper: nel secondo turno della competizione la formazione messicana ha superato per 3-2 i qatarioti dell’Al-Sadd Sports. 18.12 Per ilrpool di Jurgen Klopp si tratta della prima partita in questa edizione delper. 18.09 Ilha preso parte a 3 edizioni delper(consecutive, dal 2011 al 2013): il miglior piazzamento è stato il terzo ...

sportli26181512 : Monterrey-Liverpool: formazioni ufficiali e risultato in diretta live: Al Khalifa International Stadium si decide l… - blab_live : #MondialeClub #ClubWC #ClubWorldCup2019, #MonterreyLiverpool @Rayados @LFC analisi e #pronostico, ci si gioca la fi… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Coppa di Lega inglese: #AstonVilla in semifinale, 5-0 al baby #Liverpool -