LIVE Dinamo Sassari-Ankara 64-66 | DIRETTA Champions League basket 2020 | i turchi la

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)IN TEMPO REALE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65-70 Ancora tecnico alla panchina sarda, non si fa pregare Campbell. 65-69 Appoggio al tabellone di Wiltjer. 65-67 1/2 dalla lunetta per McLean. 64-67 Tecnico a Pierre, Campbell non sbaglia. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 64-66 Tripla frontale ancora di Hunter che chiude il terzo periodo. 64-63 Risponde un precisissimo Vitali che infiamma il palazzetto! 61-63 Persa di, si ferma a ridosso dell’arco Hunter che insacca la tripla. 61-60 Tecnico a Pozzecco, ringrazia Campbell. 61-59 Seconda palla recuperata e secondo appoggio di Vitali in pochi secondi, subito timeout. 59-59 Contropiedechiuso da Vitali. 57-59 Palla schiacciata a terra per Johnson che segna in reverse, blackoutche chiama un altro timeout. 57-57 Campbell ruba palla a Spissu e ...

