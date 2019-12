LIVE Dinamo Sassari-Ankara 57-53 | DIRETTA Champions League basket 2020 | i turchi

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)IN TEMPO REALE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61-59 Seconda palla recuperata e secondo appoggio di Vitali in pochi secondi, subito timeout. 59-59 Contropiedechiuso da Vitali. 57-59 Palla schiacciata a terra per Johnson che segna in reverse, blackoutche chiama un altro timeout. 57-57 Campbell ruba palla a Spissu e vola al ferro. 57-55 Fortunato in un rimpallo Wiltjer che deve semplicemente schiacciare per i due punti. 57-53 Muove bene la pallae tripla di Baygul. 57-50 Taglio vincente di Johnson, timeout. 57-48 Appoggio perfetto di un clamoroso Wiltjer stasera. 57-44 PIERRE! Tripla frontale che infiamma. 54-44 Ottimo ribaltamento dellaper la tripla di Vitali. 51-44 Semigancio di Wiltjer. 51-42 Fall serve Johnson che realizza il layup. 51-40 Contropiede sardo chiuso ...

