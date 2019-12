LIVE Barcellona-Real Madrid 0-0 | la Liga in DIRETTA | si parte al Camp Nou!

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), IL CLASICO INCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3′ Chiave tattica chiara, possesso palla delcon ilche aspetta dietro. 1’Inizia la partita! 19.56 Le squadre stanno per entrare ino, tutto pronto per il big match. 19.53 Ilarriva dal pareggio allo scadere contro il Valencia ad opera di Benzema, partita complicata con ilche ha rischiato di presentarsi al classico sotto ilin classifica, questa partita potrebbe essere uno spartiacque per Zidane che potrebbe rilanciare definitivamente i blancos o rimandarli all’inferno calcistico. Per quanto riguarda la formazione in porta Courtois, con Sergio Ramos e Varane centrali difensivi. Terzini Carvajal e Mendy, mancheranno Marcelo in difesa e Hazard in attacco per indisponibilità. Centroo con Kross, Casemiro e uno tra ...

SassuoloPro : Barcellona - Real Madrid: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni - TorinoFCPro : Barcellona - Real Madrid: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni - SampdoriaPro : Barcellona - Real Madrid: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni -