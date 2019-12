LIVE Barcellona-Real Madrid 0-0 | la Liga in DIRETTA | inizia la ripresa senza sostituzioni!

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), IL CLASICO INCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54′ Ci riprova Valverde da fuori area, deviazione decisiva di Pique che fa finire fuori il pallone. 52′che comincia riesce a comandare bene il gioco,che aspetta nelle sue posizioni. 50′ Si comincia a scaldare Vidal per il. 48′sulla falsa riga del primo tempo la partita,che fraseggia bene. 46′il secondo tempo! 20.50 Match chelmente parte a tinte blaugrana ma poi ilprende possesso del campo e va comincia a tirare in porta pericolosamente con Pique che salva sulla linea, fiammata anche di Messi che chiama Sergio Ramos al miracolo. A tra poco per il secondo tempo. 46′ Fine primo tempo,0-0. 46′ Ammonito Lenglet per un fallo su Isco lanciato in ...

