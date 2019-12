LIVE Barcellona-Real Madrid 0-0 | la Liga in DIRETTA | finisce il primo tempo in pareggio

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), IL CLASICO INCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Match che inizialmente parte a tinte blaugrana ma poi ilprende possesso del campo e va comincia a tirare in porta pericolosamente con Pique che salva sulla linea, fiammata anche di Messi che chiama Sergio Ramos al miracolo. A tra poco per il secondo. 46′ Fine0-0. 46′ Ammonito Lenglet per un fallo su Isco lanciato in contropiede. 45′ Ancora Valverde da fuori area ma il portiere delè attento. 44′ Si alza illlo della prestazione del Barca, ci prova Rakitic da fuori ma il pallonealto. 42′ Lampo di Messi che mette in mezzo per Jordi Alba che di piatto davanti al portiere mette incredibilmente fuori. 40′ Sergi Roberto in verticale per Suarez che non riesce a controllare il ...

