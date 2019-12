LIVE Barcellona-Real Madrid 0-0 | la Liga in DIRETTA | blancos che vanno vicini al vantaggio

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), IL CLASICO INCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40′ Sergi Roberto in verticale per Suarez che non riesce a controllare il pallone. 38′ Ci prova kross da fuori area, pallone alto sopra la traversa. 36′ Semedo prova ad entrare dentro l’area di rigore dalla destra ma viene fermato da Mendy. 34′ Partita che vive ora un momento di stallo con ilche alza il baricentro. 32′ Valverde vicino all’Eurogol con un tiro al volo va vicino al secondo palo dai trenta metri. 30′ Questa volta è Sergio Ramos a salvare sulla linea su un tiro di Messi. 28′che ora prova a riprendere il comando del gioco dopo venti minuti sotto pressione. 26′in grande pressione, Isco oggi in ottima forma. 24′ Casemiro ci prova da lontano ma Ter Stegen risponde presente deviando il ...

