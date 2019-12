LIVE Barcellona-Real Madrid 0-0 | la Liga in DIRETTA | Bale vicino alla rete del vantaggio

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), IL CLASICO INCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76′ Suarez a giro sul secondo palo, pallone fuori. 74′in fuorigioco di, la posizione irregolare è quella di Mendy. 72′ Suarez per De Jong che prova il tiro di piatto, para il portiere del. 70′ Giallo perche protesta per un fallo a centrocampo. 68′ Valverde si incunea in mezzo e passa perche incrocia con il sinistro ma è troppo potente mandando a lato il pallone. 66′ Giallo per Casemiro che colpisce da dietro Suarez. 64′ Isco crossa per Benzema che colpisce di testa ma non trova la porta. 62′ Partita che finalmente sta cominciando a salire di ritmo, squadre che stanno cominciando ad allungarsi. 60′ Incredibile errore di Messi, Griezmann salta l’uomo e mette in mezzo e Messi tutto solo non ...

