Lingerie e nient’altro Elodie mai così sexy | “Sei l’ottava meraviglia”

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nei giorni scorsi la bellissima cantantesi era mostrata sui social con un look che non era piaciuto ad alcuni fan. I suoi capelli portati con gel schiaccianti avevano provocato una reazione negativa da parte di alcuni. Ad esempio, c’è chi aveva scritto: “Ti preferisco con i capelli nell’altro modo…schiacciati secondo me non ti donano…”. E lei aveva replicato con un semplice “Ok”, forse perché infastidita da quel commento poco gradito. Ma nel nuovo scatto l’artista ha messo d’accordo praticamente tutti. Lo scatto decisamente ‘hot’ ha raccolto il parere favorevole di migliaia di follower, che le hanno dispensato una marea di mi piace e di commenti positivi. L’outfit scelto dalla donna ha conquistato il web, rischiando anche di causare dei malori ai deboli di cuore. Andiamo a vedere come si è presentata su Instagram. ...

