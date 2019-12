L’inedita esplosione magnetica sul Sole immortalata dal telescopio spaziale della Nasa

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un’del tutto inedita, finora prevista soltanto da studi teorici, è statanella parte più esterna dell’atmosfera del(la corona) dalSolar Dynamics Observatory (Sdo). Il fenomeno, noto come ‘riconnessioneindotta’, è stato scatenato da un’eruzione del: il pennacchio di materia, ricadendo verso il basso, ha attraversato alcune linee di campo magnetico ‘aggrovigliate’, facendole rompere e riallineare con una forte emissione di energia e particelle. La scoperta, pubblicata sulla rivista The Astrophysical Journal, potrebbe finalmente spiegare alcuni mistericorona solare, aiutandoci a capire meglio il meteoe i suoi effetti sulla Terra. Our @Sun Solar Dynamics Observatory saw a new type of magnetic explosion in the scorching upper reaches of the Sun’s ...

